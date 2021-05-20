Второй случай изнасилования ребенка произошел на улице Адмирала Черокова в Петербурге

Насильник напал на 11-летнюю девочку на улице Черокова в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На улице Адмирала Черокова в Санкт-Петербурге за неделю произошло два изнасилования. 19 мая 2021 года следственный комитет возбудил уголовное дело после проверки заявления 43-летней женщины. Она рассказала, что на ее 11-летнюю дочь напал мужчина.

- Женщина обратилась в полицию 18 мая. Из ее заявления следовало, что в 15:20 часов в лесополосе у дома 22 по улице Адмирала Черокова неизвестный мужчина, применив физическую силу совершил насильственные действия сексуального характера действия в ее дочери, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Девочка описала насильника, как мужчину на вид лет 30, ростом 165-170 сантиметров, смуглый с черными короткими волосами. Был одет в красную спортивную куртку и синие штаны.

Также 19 мая полиция задержала подозреваемого по другому изнасилованию: на 17-летнюю студентку напал мужчина в парадной дома 18/2 по улице Адмирала Черокова. Девушка описала своего нападавшего примерно также, как и девочка, однако одет он был иначе. Сейчас полиция проводит проверку.