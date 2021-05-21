Суд избрал меру пресечения петербуржцу, пробившему голову мальчику на детской площадке

Петербуржца, избившего мальчика на детской площадке, отправили под суд Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В пятницу, 21 мая 2021 года, Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения вспыльчивому мужчине, который жестко избил 14-летнего мальчика на детской площадке во дворе на Большой Зеленина. Многодетный отец решил, что подросток ударил его дочь качелями и решил вступиться. В результате стал фигурантом уголовного дела, пробив мальчику голову.

- В суде мужчина заявил, что не хотел причинить вред подростку. Он увидел, что качели, которые раскачивал мальчик, ударили его 3-летнюю дочь, та упала и у нее потекла кровь. При этом, со слов мужчины, парень смеялся. Отец малышки не смог совладать с эмоциями и ударил подростка, в чем раскаивается, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина также добавил, что готов возместить вред, причиненный мальчику и помогать расследованию.

Суд запретил мужчине до 18 июля выходить из дома с 23 до 6 часов и приближаться к мальчику и его месту жительства ближе, чем на 500 метров.