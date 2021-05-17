Петербуржец пробил голову мальчику, ударившему его дочь во время игры на детской площадке

Мужчина избил мальчика, ударившего его дочь во время игры на детской площадке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Житель Санкт-Петербурга жестко избил подростка, защищая свою дочь. В 20:30 часов вечера в воскресенье, 16 мая 2021 года, в полицию обратилась 45-летняя женщина, проживающая в Петроградском районе города, с заявлением о том, что кто-то нанес серьезные увечья ее 14-летнему сыну на детской площадке.

- Женщина пояснила, что какой-то мужчина во дворе дома 13 по Большой Зеленина побил ее сына так, что парня увезли в детскую больницу №19. Мальчик находится в состоянии средней тяжести, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

На место прибыл наряд полиции , где задержал 33-летнего бизнесмена. Они живет в доме рядом с детской площадкой.

- Мужчина пояснил, что во время игры на детской площадке данный мальчик ударил его несовершеннолетнюю дочь, - рассказал источник.

Видимо, чтобы наказать мальчика за жесткую игру, мужчина решил применить и жесткие методы "воспитания". У подростка теперь перелом лобной пазухи и открытая черепно-мозговая травма.

Отца-защитника забрали в камеру следственного изолятора и возбудили уголовное дело о хулиганстве. Мужчине может грозить до пяти лет тюрьмы.

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