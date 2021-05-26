В ЗакСе раскритиковали новый проект небоскреба "Лахта Центр-2"

Депутат ЗакСа раскритиковал проект "Лахта центр-2" / Фото: Газпром

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга раскритиковали проект новой башни "Лахта центр-2". Во время заседания в среду, 26 мая 2021 года, депутат Борис Вишневский резко высказался о планах строительства небоскреба, который должен стать значительно выше своего предшественника "Лахта центра". Нынешняя башня высотой 462 метра, проект новой предполагает 703-метровое здание.

- Вчера в Смольном был предоставлен еще более чудовищный проект. Предоставили его как подарок городу. Не постеснялись, даже выложить картинку, как эта башня торчит между стрелкой Васильевского острова и Петропавловкой. Городу брошен вызов. Открытое издевательство над горожанами, - заявил Вишневский.

Согласно задумке авторов проекта, спиральная башня символизирует связь с историей и традициями Северной столицы. Как вишенка на торте – элегантный шпиль.