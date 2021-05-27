Дело лихача-самокатчика, сбившего бабушку в Петербурге, теперь расследует СК

СК взялся за расследование уголовного дела лихача-самокатчика, сбившего бабушку в Петербурге. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

СК взялся за расследование уголовного дела, возбужденного полицией в отношении лихача на электросамокате, который сбил бабушку, гулявшую с внуком. Напомним, 32-летний злоумышленник скрылся с места происшествия, позже его задержали. Он даже не подозревал, что все обернулось тяжелой травмой – женщина упала на асфальт и ударилась головой. Теперь это дело, как и ДТП с самокатами на Невском проспекте, находится на личном контроле главы СК Александра Бастрыкина.

- По указанию председателя СК следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу принято к своему производству уголовное дело, возбужденное в отношении 32-летнего местного жителя по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Пострадавшую женщину лечат в больнице. Лихачу грозит в худшем случае арест на срок до 6 месяцев.