Гуляла с внуком, а теперь в больнице с тяжелой травмой: В Петербурге полиция возбудила уголовное дело на самокатчика, сбившего бабушку

В Петербурге задержали лихача, который на электросамокате сбил бабушку, гулявшую с внуком. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала лихача, который на электросамокате сбил бабушку, гулявшую с внуком. 32-летний мужчина умчался с места происшествия, не подумав о последствиях своей беспечности. В это время 53-летнюю пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. После наезда она упала на асфальт и ударилась головой. Все это произошло на глазах маленького шокированного ребенка.

- Самокатчик столкнулся с женщиной около 8 часов вечера у дома №92 на Ленинском проспекте. Женщина спокойно гуляла с внуком. Сейчас она в больнице Красносельского района, у нее тяжелая травма головы. Вскоре полиция установила личность лихача. Им оказался 32-летний житель Северной столицы, которого доставили в отдел для разбирательства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Суд уже избрал беспечному гонщику меру пресечения – подписку о невыезде. Теперь ему грозит в худшем случае арест на срок до полугода. К слову, самокат принадлежал сервису аренды двухколесного транспорта.

Судя по новым правилам Петербурга, мужчине заблокируют доступ к использованию электросамокатов в дальнейшем. Напомним, скорость передвижения на двухколесных «конях» ограничили до 15 км/ч. Кроме этого власти запретили бросать самокаты у остановок и станций метро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лихие самокатчики переломали ребра петербургскому писателю на Невском проспекте

Литератор в больнице, один из хулиганов задержан (подробности)

Не ГИБДД и не Смольный: В комитете по транспорту рассказали, кто будет контролировать новые правила для электросамокатов в Петербурге

Ранее было объявлено, что их максимальную скорость ограничат до 15 километров в час, а также запретят бросать самокаты у остановок и станций метро (подробности)