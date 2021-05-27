Суд рассмотрит дело 19-летней гонщицы на «Порше», устроившей ДТП в Пушкине, где погибла многодетная мать

В Петербурге будут судить 19-летнюю пьяную гонщицу, устроившей смертельное ДТП. Фото: vk.com/dorinspb

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении 19-летней гонщицы на «Порше», которая устроила смертельное ДТП в Пушкине. Напомним, все произошло ночью 30 марта 2020 года. По версии следствия, девушка за рулем дорогостоящей иномарки была пьяна и пролетела перекресток на красный сигнал светофора со скоростью 99 км/ч. В этот момент на пересечении дорог проезжала 27-летняя мать троих маленьких детей на «Фольксвагене».

- Женщина подрабатывала таксистом и перевозила пассажира. В результате ДТП она скончалась на месте происшествия. 30-летнему пассажиру такси причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемая находилась в состоянии алкогольного опьянения, - передает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Уголовное дело уже передали в Пушкинский районный суд для рассмотрения. Молодой владелице «Порше» грозит лишение свободы на срок до 2 лет.