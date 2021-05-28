Стало известно о состоянии пострадавших в жестком ДТП с автобусом в Петербурге

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом и столбом в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шесть человек попали в больницы после жесткого ДТП в Санкт-Петербурге, произошедшего на Ленинском проспекте 27 мая 2021 года. Подъезжая к остановке автобус неожиданно заскочил на поребрик, а после взлетел на фонарный столб, зависнув в воздухе на три метра. Водителя зажало в кабине, пострадали кондуктор, три пассажира и пешеход.

- 55-летний водитель в тяжелом состоянии. У него закрытая черепно-мозговая травма и открытый перелом левой голени. Его ровесница кондуктор также в с травмами головы, сотрясением, раной лба, в состоянии средней тяжести. 66-летняя пассажирка тоже с травмой головы в тяжелом состоянии, еще одна 80-летняя женщина с аналогичными ранениями и переломом правого плеча находится в среднем состоянии тяжести. Все они сейчас в больнице №26, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Еще один пассажир, 44-летний мужчина, лежит в НИИ скорой помощи. Кроме травм головы, у него ушиб поясницы. В этой же больнице находится 28-летний пешеход, которого сбил автобус, подскочивший на поребрик. У молодого человека сотрясение, переломы предплечья и левого коленного сустава.