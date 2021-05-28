Директор парка «Диво-остров» прокомментировала перелом позвоночника у ребенка на их аттракционе

В парке аттракционов разбираются в случившемся (на фото другая горка) Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

12-летний мальчик госпитализирован в больницу на Васильевском острове с компрессионным переломом позвоночника. Мать ребенка уверена, что травму он получил, катаясь на "Русских горках" в парке аттракционов "Диво остров". Правда, перелом у мальчика врачи диагностировали лишь спустя неделю после посещения горок. Руководство парка в разговоре с "КП-Петербург" призналось, что о случившемся в "Диво-острове" узнали из СМИ.

- Мать ребенка к нам с жалобой не обращалась. Родители мальчика с нами вообще не связывались. Я считаю, что пока рано еще о чем-то говорить, - пояснила «КП-Петербург» директор парка Татьяна Васюцкая. - Тем более, заявлять, что ребенок сломал здесь позвоночник. У нас есть медпункт и к нам никто не обращался. О травме после катания на аттракционе никто не говорил.

Директор парка уверяет, что аттракцион работает с 2004 года. На нем катаются ежедневно. Технику безопасности там не нарушали.

- Ребенок катался весом 68 килограмм и ростом 154 сантиметра, - пояснила директор. - Производителем разрешено катать детей ростом от 140 сантиметров.

Сейчас по факту травмы ребенка прокуратура начала проверку.