СК проверяет аттракцион в Петербурге после травмы позвоночника 12-летнего школьника

СК проводит проверку по факту травмы позвоночника 12-летнего школьника на аттракционе в "Диво острове". "Фото: "Диво остров"

В Санкт-Петербурге Следком проводит проверку по факту того, что 12-летний школьник получил травму позвоночника на аттракционе в парке развлечений «Диво остров». Напомним, мать ребенка рассказала «Комсомолке», что сын получил компрессионный перелом после посещения «Большой русской горки». Следователи подтверждают эту информацию.

- Установлено, что 16 мая 2021 года 12-летний школьник на аттракционе «Большая русская горка» в Приморском парке развлечений «Диво остров» получил травму позвоночника. В настоящее время мальчик находится на амбулаторном лечении. Проверка продолжается, по ее результатам сотрудники СК примут процессуальное решение, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

В парке аттракционов заверили «КП», что раньше подобных случаев на указанной горке не было, а родители пострадавшего мальчика не связывались с ними. Судя по сайту парка развлечений, данная горка пока закрыта.