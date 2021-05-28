Петербуржцам разрешили выбирать вакцину от коронавируса при записи

В Петербурге теперь можно выбирать одну из трех вакцин от коронавируса при записи на прививку. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Власти Санкт-Петербурга разрешили горожанам выбирать любую из трех вакцин от коронавируса непосредственно при записи на нее. Ранее жители определялись с выбором только в прививочных пунктах. В Северной столице доступны «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и новенький «КовиВак». Популярнее всех первая вакцина – она создана первой да и производство у нее теперь наиболее широкое.

- Теперь мы создали в нашем городе все условия для удобной вакцинации петербуржцев от коронавирусной инфекции, – считает вице-губернатор Олег Эргашев на своей странице во «Вконтакте». – Последний препарат, «КовиВак», пользуется большим спросом – многие ждали именно его. С четверга он доступен во всех районах города.

Добавим, что привиться теперь можно и в садоводческих некоммерческих товариществах.