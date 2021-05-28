Экс-директора по инвестициям «Водоканала» отправили под домашний арест по делу о хищении 5 млн рублей при строительстве стадиона «Зенита»

В Петербурге отправили под домашний арест причастного к строительству стадиона "Зенита" за возможное хищение денег. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Бывшего директора по капстроительству и инвестициям петербургского «Водоканала» отправили под домашний арест по уголовному делу о хищении 4,8 млн рублей при скандальном возведении стадиона «Зенита» на Крестовском острове. Пока что Андрей Позднеев находится в статусе подозреваемого, а не обвиняемого.

Как считает следствие, в 2017 году экс-управленец от имени «Водоканала» заключил договор с несколькими компаниями на поставку оборудования для будущей арены. Однако некоторые привезенные детали не соответствовали заявленному проекту, то есть имитировали настоящие. Но, по версии СК, стороны закрыли на это глаза и «хлопнули по рукам». В итоге часть бюджетных денег ушла кому-то в карман.

- Поздеев и его адвокат возражали против отправления в СИЗО, указав, что приведенные в ходатайстве следователя доводы не подтверждаются представленными материалами дела, также не подтверждается и причастность Поздеева к вмененному деянию. Суд избрал подозреваемому домашний арест по 25 июля 2021 года, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.