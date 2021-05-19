Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян получил 5,5 лет по делу о взятках

Марата Оганесяна на осудили на 5,5 лет лишения свободы. Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян получил 5,5 лет колонии строгого режима. 19 мая Куйбышевский районный суд города вынес вердикт по делу о мошенничестве и взяточничестве. Обвинение просило для Оганесяна 16 лет колонии, но первую из статей обвинения с него сняли.

- Как полагало следствие, с 17.06.2013 по 20.09.2013 Оганесян и иные лица, находясь на территории строящегося Футбольного стадиона в западной части Крестовского острова, действуя умышленно, из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор на хищение денежных средств в особо крупном размере, разработав преступный план и распределив между собой преступные роли. Реализовав преступный план, фигуранты похитили 50 480 862 рубля 00 копеек, из которых Оганесян получил не менее 28 000 000 рублей, распорядившись ими по своему усмотрению, - сообщала ранее Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Деньги были похищены на закупке табло для стадиона. Фото: Александр ГЛУЗ

Речь шла о сговоре с подрядчиком, выполнявшим работы на строящемся футбольном стадионе на Крестовском острове. Позднее на этой арене - домашней для «Зенита» - прошли матчи чемпионата мира 2018 года, а вскоре состоится ЕВРО-2020.

- Деньги были похищены при заключении договора по поставке видеотабло футбольного стадиона, - отмечали в 2016 году после задержании Оагнесяна следователи.

Миллионы расхитили через фирмы-однодневки, а сыщики были уверены, что тогдашний вице-губернатор, курировавший строительство стадиона и способствовавший заключению контракта, не мог не знать о преступной схеме.

По этому же делу был задержан и еще один чиновник Смольного - первый зампредседателя комитета по строительству Александр Янчик, который подписывал документы на перечисление авансов.

Изначально Оганесян вину отрицал, но позднее во всем признался, однако показаний давать не стал.

Арена уже приняла ЧМ-2018 и вскоре примет матчи ЕВРО-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В ходе нынешнего заседания статья «мошенничество» в отношении Янчика и Оганесяна была исключена, как «излишне вменяемая».

Как итог: 5,5 лет со штрафом в 20 миллионов Марату Оганесяну и 5 лет лишения свободы со штрафом в 5 миллионов рублей Александру Янчику. Последний до суда находился под домашним арестом и был взят под стражу после вынесения приговора.

Другие семь фигурантов дела получили от 4,5 лет до штрафов. В отношении некоторых уголовное преследование прекратили за истечением сроков давности.

Гражданский иск на 50 480 862 рубля удовлетворен по праву.