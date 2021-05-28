В Петербурге на три месяца ограничат вход на станцию метро "Нарвская". Фото: Артем КИЛЬКИН

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга напомнили, что станцию метро «Нарвская» закроют на вход в утренний час-пик с 31 мая по 13 августа 2021 года. Причина в капитальном ремонте эскалатора. В вестибюль будет не попасть в указанные сроки с 8:10 до 9:15. А с 16:40 до 19:00 вход на станцию ограничат. В общем, пробок не избежать, поэтому в Смольном советуют временно пересесть на альтернативный транспорт.

- Мы рекомендуем воспользоваться наземным транспортом, чтобы добраться до ближайших станций метро: к станции метро «Кировский завод» идут автобусы №№ 2, 66, 73, троллейбус № 20 (5 остановок); к станции метро «Автово» можно попасть на автобусе № 73 (9 остановок); к станции метро «Технологический институт» можно доехать на трамвае № 16 (11 остановок), - сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Добавим, что в городе еще закрыт вестибюль станции метро «Маяковская» из-за капремонта. Откроется он только в декабре 2021 года.