В июле в Кронштадте появится прогулочная зона на месте заброшенной набережной

В Кронштадте благоустроят набережную у ЖК "Фортеция" к июлю 2021 года.

В Кронштадте обещают благоустроить набережную возле жилого комплекса «Фортеция». Раньше там была заброшенная территория, теперь же берег укрепят историческими деревянными сваями и возведут там прогулочную зону. На набережной будут и деревья с кустарниками, и смотровые площадки, и киль старой лодки, который переоборудуют под арт-объект.

- Полностью работы должны завершиться в июле текущего года. К этому же месяцу завершится благоустройство территории рядом с жилыми домами возле Тулонской аллеи. Здесь будут сформированы холмы, по форме напоминающие крепостные валы. Они станут дополнительной защитой от холодного ветра с моря, - сообщает пресс-служба застройщика Setl Group.

Ранее «КП» писала про планирующееся благоустройство набережной в Пьяной гавани Приморского района.