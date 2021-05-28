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Здоровье28 мая 2021 19:07

Коронавирус убил 80 петербуржцев в возрасте от 18 до 25 лет за время пандемии

В Комздраве отдельно обратились к молодежи с просьбой соблюдать меры безопасности
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Комздрав просит молодежь Петербурга активнее прививаться от коронавируса.

Комздрав просит молодежь Петербурга активнее прививаться от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Комздраве рассказали о статистике смертности от коронавируса среди молодежи Санкт-Петербурга. Оказалось, инфекция унесла жизни минимум 80 человек в возрасте от 18 до 25 лет. При этом медики зарегистрировали 10 смертей юных матерей от ковида. В комитете по здравоохранению отдельно обращаются к студентам с просьбой соблюдать меры санитарной безопасности и вакцинироваться. Пока что статистика по прививкам плохая.

- На сегодняшний день в Петербурге в возрастной группе 60 лет и старше привито 19,8% населения, в возрастной группе 36-59 лет – 12,5%, а в возрастной группе 18-35 лет – 8,1%. Среди студентов прививками охвачены менее 3%. Я понимаю, почему так происходит: молодежь традиционно не считает себя группой риска, - сообщил проректорам университетов и.о. замглавы Комздрава Евгений Антипов.

Добавим, что теперь жителям Северной столицы можно выбрать одну из трех прививок от коронавируса уже во время записи, а не в пункте вакцинации.

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