Ведущая радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» получила «Золотое перо»

Журналистка радио "КП в Петербурге" Ольга Маркина выиграла в престижной премии "Золотое перо". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ведущая радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» на 92.0 FM Ольга Маркина победила в престижной журналистской премии «Золотое перо-2020» в номинации «Культура». Звезда прямых эфиров «КП» вещала на всю Северную столицу на онлайн-фестивале под названием «#безантракта» во время разгара пандемии коронавируса. Мероприятие транслировало петербургское издание «Фонтанка.ру».

А вот и большая награда! Но маленького размера. Фото: предоставлено "КП"

- У меня было много звездных гостей. Я параллельно работаю актрисой, поэтому на эфирах были мои коллеги из мира искусства, например, киновед Михаил Трофименков. Считаю, этот проект мы делали всем городом. Несмотря на то, что мероприятие было культурное, мне кажется, оно помогло нашим зрителям морально и разгрузило психологически, - рассказала Ольга «Комсомолке».

Кроме этого ведущая «КП» накануне героически провела радиомарафон «318 причин любить Петербург», где гостями стали Михаил Боярский, Дмитрий «Гоблин» Пучков, Андрей Константинов и многие другие.