В Петербурге решили не разводить Дворцовый мост с 28 на 29 мая на час раньше

Дворцовый мост в ночь с 28 на 29 мая разведут все-таки по обычному графику. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге все-таки решили не разводить Дворцовый мост с 28 на 29 мая раньше времени. Напомним, «крылья» переправы хотели поднять ровно в полночь под симфонический оркестр, который исполнит легендарную композицию «Гимн великому городу». Теперь же время разводки перенесли на час.

- В ночь с 28 на 29 мая разводка Дворцового моста состоится по графику в 01:10. Организаторы праздничной программы (в честь Дня города – Прим.ред.) внесли изменения в программу мероприятий, - поспешили сообщить в пресс-службе «Мостотреста».

Добавим, что все изменения в разводке мостов можно отследить на сайте mostotrest-spb.ru или в мобильном приложении «Мосты Петербурга».