Число зараженных коронавирусом выросло на 17% за неделю в Петербурге

В Петербурге за неделю на 17% выросло количество больных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Суточное количество больных коронавирусом выросло на 17,42% в Санкт-Петербурге по сравнению с прошлой пятницей. По данным Межведомственного совета по борьбе с COVID-19, 21 мая в городе выявили инфекцию у 1 171 человека, а 29-го числа – у 1 375. За этот же период на 7,26% увеличилось количество госпитализаций в стационары. В больницах свободных коек примерно 14% от общего числа, это 846 мест.

- На данный момент первую фазу вакцинации препаратом «КовиВак» прошли 993 человека. Вакциной «ЭпиВакКорона» первично привились 18 247 горожан, а закончили весь цикл вакцинации этим препаратом 10 189 человек. Вакциной «Спутник V», первым компонентом, привились 658 410 человек. Из них закончили цикл вакцинации 557 349, - сообщается в свежем отчете «коронавирусного» совета Смольного.

Напомним, Комздрав обеспокоен низкой активностью вакцинации среди молодежи Северной столицы. А между тем 80 человек в возрасте от 18 до 25 лет умерли в городе от инфекции за все время пандемии.