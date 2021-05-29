45 нелегальных мигрантов забрали в полицию со стройплощадок в Петербурге

Оперативно-профилактический рейд прошел на стройплощадках Пушкинского района. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В среду, 26 мая, в Петербурге прошел оперативно-профилактический рейд на стройплощадках Пушкинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области. Сотрудники сразу нескольких подразделений полиции совместно с Росгвардией проверили, есть ли у мигрантов необходимые документы и законно ли они находятся на территории страны. В итоге несколько десятков человек были доставлены в полицию. При этом часть нелегалов при виде правоохранителей попытались скрыться во время проверки на строительных площадках.

– При виде полицейских некоторые иностранные рабочие попытались спрятаться, выбрав для этого труднодоступные места в строящемся доме, однако, их попытки не увенчались успехом, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – Несколько десятков мигрантов были доставлены в полицию, составлены 45 протоколов за нарушение норм миграционного законодательства.