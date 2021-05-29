Солнечная, но холодная погода ждет Петербург в субботу

В Петербурге будет прохладно и солнечно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Последние выходные мая не порадуют Петербург теплом. Однако в субботу, 29 мая, город ждет солнечная погода. Об этом сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

– На погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона. Усиливаясь с северо-запада, он будет рассеивать облака и прекратит дожди, – написал Михаил Леус.

При этом солнце будет обманчивым и не будет сильно греть: температура воздуха днем поднимется всего от +13 до +15 градусов. По словам специалиста, это на 2-3 градуса ниже положенных по климату значений. В Ленобласти погода будет похожей, а столбик термометра в разных районах покажет от +11 до +16градусов.

В Петербурге также сохранится ветер – 5-10 метров в секунду. А атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба.