Лжегадалка «сняла порчу» с нескольких петербуржцев почти за 3 млн рублей

В Петербурге задержали мошенницу, "снявшую порчу" почти за 3 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге задержали мошенницу, которая «исцеляла» горожан за кругленькую сумму. 38-летняя москвичка с февраля по май этого года обманула как минимум двоих жителей Северной столицы. Об этом «КП-Петербург» сообщил источник в правоохранительных органах.

Сначала подозреваемая якобы сняла смертельную порчу с родственников обратившейся к ней женщины за 200 рублей. Во втором случае сумма была значительно больше – за два месяца, с апреля по май, лжегадалка выманила у второй жертвы 2,5 миллиона рублей. «Снимала порчу» тоже с близких родственников петербурженки.

Накануне, 28 мая, «целительницу» взяла полиция. Женщина задержана, на нее завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ей может светить срок до десяти лет лишения свободы.