Еще 846 человек заболели коронавирусом за сутки в Петербурге

Еще 846 новых случаев заражения коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За прошедшие сутки в Петербурге выявили еще 846 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Таким образом на субботу, 29 мая, общее количество зараженных за все время пандемии в городе составляет 438038 человек.

К сожалению, не обошлись последние 24 часа без летальных исходов с COVID-19: скончался еще 41 пациент. Всего за время пандемии это число составило 14267 человек.

Что касается Ленинградский области, за последние сутки там выявили еще 90 заболевших коронавирусом. За все время в регионе было уже 45 059 зараженных. Умерли за сутки еще 7 человек, общее число летальных исходов - 1 421. По всей России за сутки зафиксировали еще 9 289 новых случаев заболевания коронавирусом.