Музей христианской культуры открылся в Петербурге

В Петербурге создан Музей христианской культуры. Фото: gov.spb.ru

В Петербурге появился новый музей. На его торжественном открытии в субботу, 29 мая, побывал губернатор Александр Беглов и ктитор Константино-Еленинского женского монастыря Константин Голощапов. В коллекции Музея христианской культуры можно увидеть иконы, паломнические реликвии, а также работы живописцев.

– Этот уникальный просветительский центр создан при Константино-Еленинском монастыре. Он призван показать красоту нашей русской иконы. Самое главное – он даст возможность изучать историю страны. Это очень важно для молодежи. Это скрепы нашей истории, которые всех нас объединяют, – отметил Александр Беглов.

Музей состоит из нескольких залов: Константиновский посвящен раннехристианскому искусству, Большой – Ветхому и Новому Заветам. Есть зал, посвященный Николая Чудотворцу. Там находится, в том числе, частица мощей святого.

Музей занимает больше 3 тысяч квадратных метров. Находится он в многофункциональном комплексе «Наследие» в переулке Лодыгина, 5.

– В июне посетители смогут увидеть большую часть экспозиции на втором этаже. Остальные выставочные залы будут открыты в сентябре, – отмечают в Смольном.