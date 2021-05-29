Пролив нефтепродуктов устранили в Курортном районе

В Курортном районе ликвидировали пролив нефтепродуктов . Фото: пресс-служба СПб ГУП «Экострой»

В пятницу, 28 мая, в Курортном районе Петербурга трудилась бригада экологической аварийной службы. В поселке Белоостров специалисты устраняли пролив нефтепродуктов, который обнаружили местные жители.

– Экологи зафиксировали пятна нефтепродуктов на грунте. Помимо этого, в лужах на грунтовой дороге находилась радужная пленка. Общая площадь загрязнения составила 30 квадратных метров, – сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Экострой». –Для локализации существующего загрязнения участки на грунте обработали биосорбентом, а радужную пенку на лужах – активной пеной.

Петербуржцам напоминают, что в подобных случаях стоит звонить в круглосуточную дежурную службу Комитета по природопользованию по номеру 417-59-36.