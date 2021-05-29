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Общество29 мая 2021 15:56

Пулково примет больше 120 рейсов с гостями ПМЭФ-2021

Аэропорт готов встречать участников события
Евгения МОСКВИНА
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Пулково готовится к ПМЭФ-2021.

Пулково готовится к ПМЭФ-2021.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Пулково готовятся встречать гостей Петербургского международного экономического форума, который пройдет со 2 по 5 июня. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта в соцсети «ВКонтакте».

– В преддверии официального открытия ПМЭФ Пулково получил заявки на обслуживание более 120 воздушных судов деловой авиации с представителями бизнеса и официальными лицами на борту, – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что уже с 31 мая в аэропорту откроются пункты аккредитации и ПЦР-тестирования на коронавирус для участников форума. – На период проведения мероприятия все службы Пулково переведены в усиленный режим работы, действуют усиленные меры безопасности. На подъезде к аэропорту начнет работу контрольно-пропускной пункт с досмотром въезжающих транспортных средств. Кроме этого, на Пулковском шоссе к мероприятию оборудована перехватывающая парковка, – добавляют в аэропорту.