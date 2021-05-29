Подозреваемых в поджоге мебельного магазина задержала полиция Петербурга

В Петербурге задержали троих подозреваемых в поджоге мебельного магазина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Северной столицы задержала троих подозреваемых в поджоге мебельного магазина на Кадетской линии, который произошел в апреле этого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Среди подозреваемых – мужчины в возрасте 31-го, 45-и и 53-х лет.

– По версии оперативников, предполагаемым заказчиком поджога стал 53-летний задержанный, который таким образом мстил за невозвращенный ему денежный долг. Двое других выступали в роли организатора и исполнителя, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Кроме того, в квартире 45-летнего мужчины полиция нашла два предмета, конструктивно схожих с пистолетами. Их направили на экспертизу. Двое подозреваемых задержаны, а третий – под подпиской о невыезде.