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Происшествия29 мая 2021 17:33

Подозреваемых в поджоге мебельного магазина задержала полиция Петербурга

Среди них может быть один заказчик и двое исполнителей
Евгения МОСКВИНА
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В Петербурге задержали троих подозреваемых в поджоге мебельного магазина.

В Петербурге задержали троих подозреваемых в поджоге мебельного магазина.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Северной столицы задержала троих подозреваемых в поджоге мебельного магазина на Кадетской линии, который произошел в апреле этого года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Среди подозреваемых – мужчины в возрасте 31-го, 45-и и 53-х лет.

– По версии оперативников, предполагаемым заказчиком поджога стал 53-летний задержанный, который таким образом мстил за невозвращенный ему денежный долг. Двое других выступали в роли организатора и исполнителя, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Кроме того, в квартире 45-летнего мужчины полиция нашла два предмета, конструктивно схожих с пистолетами. Их направили на экспертизу. Двое подозреваемых задержаны, а третий – под подпиской о невыезде.

ЧП