Почти 6,5 тысяч петербуржцев привились от коронавируса за сутки

Петербуржцы ежедневно идут на вакцинацию от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

За прошедшие сутки в Петербурге первично привились от коронавируса еще 6 437 горожан. К ним добавились те, кто сделал вторую дозы вакцины – это еще 3 860 человек за сутки. Такую информацию приводит в субботу, 29 мая, городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Напомним, что в Петербурге прививают от коронавируса не только «Спутником V», но и препаратом «КовиВак», а также вакциной «ЭпивакКорона».

– На сегодня первую фазу вакцинации препаратом «КовиВак» прошли 1 737 человек. Вакциной «ЭпивакКорона» первично привиты 18 757 человек. Полностью закончили цикл вакцинации этим препаратом 10 572 человека, – сообщили в координационном совете.

Что касается «Спутника V», этим препаратом привились уже 663 593 петербуржца. Из них 560 826 человек полностью закончили цикл вакцинации, то есть получили две дозы.

Общий запас вакцины в Петербурге на сегодня составляет 132 455 комплектов.