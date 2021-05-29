За неделю заболеваемость COVID-19 в Петербурге выросла на 10%

Число заболевших COVID-19 в Петербурге за неделю выросло на 10%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге за прошедшую неделю на 10,42 процента выросло количество активно больных коронавирусом. Такие данные сообщает в субботу, 29 мая, городской координационный совет по противодействию распространению COVID-19.

Кроме того, по сравнению с прошлой субботой на 14,28 процента увеличилось число зарегистрированных случаев коронавируса. Также на 6,05 процента увеличилась суточная госпитализация взрослых пациентов.

– Для снижения распространения вируса необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. Решающее значение в борьбе с эпидемией имеет активное участие горожан в массовой вакцинации, – добавляют в координационном совете.