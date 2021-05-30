Переломы позвоночника, крестца и бедер: Стало известно состояние мужчины и женщины, выпавших с балкона в Адмиралтейском районе Петербурга

Парочка находится в больнице с тяжелейшими травмами. Фото: СОЦСЕТИ

Супруги, выпавшие в результате ссоры с балкона третьего этажа в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, находятся в тяжелом состоянии. У них диагностированы множественные травмы, включая шок и переломы со смещением. Об этом «Комсомолке» в воскресенье, 30 мая, сообщил источник в правоохранительных органах.

- У мужчины обнаружены закрытые переломы позвоночника и крестца, закрытый перелом правой малоберцовой кости со смещением, - уточнил источник. – У женщины – закрытый перелом левого бедра, ушив правого тазобедренного сустава, тупая травма живота и травматический шок. На момент поступления в больницу оба находились в тяжелом состоянии. Допросить их не удалось.

Напомним: инцидент произошел в субботу, 29 мая, на улице Декабристов. Между мужчиной и женщиной, которые находились на балконе третьего этажа, возникла ссора, в ходе которой они проломили хлипкое металлическое ограждение и рухнули на тротуар. По словам очевидцев, на момент падения пострадавшие могли быть пьяны.