МЧС предупреждает о заморозках в Ленинградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Пока петербуржцы потирают ладошки в ожидании райской недели, обещанной синоптиками, жители Ленобласти готовятся к заморозкам. В ночь на 31 мая местами по региону температура может упасть до -1,-2 градусов, предупреждают в территориальном управлении МЧС России.

- В связи со сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановкой повышается вероятность пропажи и гибели людей, особенно на акваториях и в лесу, - отмечают в пресс-службе ведомства. – Кроме того повышается вероятность обморожений и переохлаждений, а также угнетения и гибели сельскохозяйственных культур.

Рекомендации, в общем-то, простые: постарайтесь нигде не гулять ближайшей ночью, а если обстоятельства требуют покинуть уютный дом – утеплитесь как следует. И не пытайтесь согреться алкоголем, помните – он дает лишь слабую иллюзию тепла.