Две девушки устроили сеанс стриптиза посреди улицы Рубинштейна

Странный инцидент случился на улице Рубинштейна. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительницы Северной столицы почему-то полюбили обнажаться. Только на прошлой неделе мы писали о несовершеннолетней, прогулявшейся по центру Питера в чем мать родила. И вот новый случай – девушка частично оголилась прямо на улице Рубинштейна. Чуть позже к ней присоединилась подруга – она и вовсе устроила несанкционированный сеанс стриптиза. О случившемся сообщили очевидцы в группе «Дорожный инспектор».

- Не знаю, что за горячительный коктейль заставил двух дамочек демонстрировать срамоту, - уточнили в группе. - Культурная Столица, а чо...

Предположим, однако, что жаркий субботний вечер здесь не при чем. В случае с обнаженкой на Невской причиной неадекватного поведения стали наркотики, здесь же, очевидно, виноват алкоголь: по крайней мере на видеозаписи видно, что обе девушки ведут себя не вполне адекватно. К тому же дело происходит прямо напротив одного из местных баров. Последует ли на случившееся какая-то реакция правоохранительных органов – пока не известно.