Видео момента лобового ДТП скорой помощи и BMW Х6 на Невском проспекте

Черный BMW протаранил машину реанимации. Фото: vk.com/dorinspb

Три человека пострадали в лобовом ДТП на Невском проспекте. Причем оказывать помощь пришлось тем, кто сам приходит на помощь - сотрудникам скорой помощи. В машину реанимации влетел черный BMW Х6. Момент столкновения попал на видео.

- По словам водителя BMW, его подрезали, - пишут очевидцы аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

На записи с камер, которые публикует паблик «Дорожный инспектор», видно, как иномарка летит по левой полосе и резко уходит на встречную сторону через две сплошные линии. Причиной стел маневр другой машины, решивший перестроиться в полосу BMW.

Результатом стал лобовой удар. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.