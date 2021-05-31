Суд запретил экскурсии по крышам в Петербурге

Сайт о руфинге заблокировал суд Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские суды продолжают бороться с прогулками по крышам. Так, 31 мая был запрещен доступ к очередному сайту, рекламирующему популярный, но нелегальный бизнес. В иске прокуратуры указывалось и о небезопасности руфинга для молодежи.

- Суд установил, что в ходе проверки проведен осмотр сайта, на котором содержатся видеоматериалы, положительно характеризующие и формирующие позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре «руфинг»,- сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Руферство, по мнению прокуратуры и суда, является экстремальным увлечением, которое связано с риском для жизни. А раз доступ к материалам не ограничен для несовершеннолетних, то контент несет вред и им.

Посему иск прокуратуры был удовлетворен, а портал с рекламой прогулок по крышам - заблокирован.