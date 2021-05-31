Во Всеволожске суд решит судьбу мужа, зарубившего жену топором в ТЦ

Суд рассмотрит уголовное дело мужа, зарубившего жену топором в ТЦ под Петербургом. Фото: СОЦСЕТИ

В Ленобласти СК завершил уголовное дело, возбужденное в отношении мужа, который на глазах у посетителей торгового центра зарубил свою жену топором. Напомним, жуткая трагедия произошла в ноябре 2020 года. 53-летний Сергей убил супругу Елену у входа в ее маникюрный салон. Как ранее выяснила «КП-Петербург», во время пандемии коронавируса семья стала конфликтовать, женщина забрала маленькую дочь и ушла из дома. За несколько недель до рокового дня мужчина отрезал супруге длинную косу с помощью ножа.

- По данным следствия, 11 ноября 2020 года в одном из торговых комплексов города Всеволожска в Ленобласти мужчина несколько раз выстрелил из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес ей множественные удары тупым предметом. По «горячим следам» его задержали, предварительное следствие окончено, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что мужчине грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.