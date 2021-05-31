В Петербурге подготовят резерв «коронавирусных» коек на время ПМЭФ-21

В Санкт-Петербурге на время Международного экономического форума-2021 увеличат количество коек в стационарах. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга создают резерв коек в инфекционных стационарах на время ПМЭФ-21. Тем самым Смольный не исключает, что участники Форума будут заболевать коронавирусом. На крупном мероприятии, которое растянется со 2 по 5 июня, будет около 5 тысяч человек. Всем участникам обещают не раз сделать тесты на коронавирус – по прибытии в город и перед важнейшими событиями на Форуме.

- Если вирус обнаружится у кого-то из участников, его немедленно направят в стационар. Практически весь персонал Форума прошел вакцинацию, защитив себя и всех окружающих. Никто в мире с начала пандемии коронавируса очных мероприятий такого масштаба не проводил, - цитируют губернатора Александра Беглова в пресс-службе Смольного по итогам эфира на «Радио России».

Добавим, что в Северной столице за неделю вновь выросла заболеваемость коронавирусом, в этот раз на 11%.