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Общество1 июня 2021 8:04

349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев купил Петербург в прошлом году

Подвижной состав метро обновился на 56 вагонов
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Все петербургские автобусы обещают перевести на экологичный газ.

Все петербургские автобусы обещают перевести на экологичный газ.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Петербурга рассказали, как обновляется городской транспорт. На совещании, прошедшем в Смольном, были обнародованы цифры по закупкам подвижного состава для Северной столицы.

- В 2020 году закуплено 56 новых вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев. В марте 2021 года подписано соглашение о поэтапном переходе транспортного комплекса города на газомоторное топливо, - отмечает пресс-служба городской администрации.

В последнем случае речь идет, конечно, об автобусах. Сейчас на городских маршрутах работают 164 машины, использующие вместо дизеля природный газ, который более экологичен и позволяет свести к минимуму вредные выбросы.

По планам правительства, до 2023 года все петербургские автобусы должны быть переведены на газомоторное топливо.

А что касается предстоящей транспортной реформы и отмены маршруток, то, как отметил губернатор, при ее реализации «мы должны учитывать мнение петербуржцев».