Как изменятся маршруты общественного транспорта в Петербурге после реформы в 2022 году

С июля 2022 года в Петербурге должны исчезнуть все маршрутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Перенесенной на лето 2022 года транспортной реформе в Петербурге, судя по всему, быть. Накануне на сайте Смольного опубликовали проект документов, в которых говорится, как изменится сеть общественного транспорта в городе. То, что в Петербурге откажутся от частных маршруток, власти заявляли давно. Так оно и будет – с июля 2022 года в городе перестанут действовать 238 коммерческих автобуса. Но не спешите пугаться: взамен им тоже будет кое-что предложено.

В Комитете по транспорту неоднократно объясняли, что отмена маршруток необходима для того, чтобы отдать приоритет социальному транспорту – тому, на котором действуют льготы. Кроме того, среди отмененных маршруток есть те, которые давно признаны «неэффективными» – например, на них попросту почти никто не ездит. Или они полностью дублируют уже имеющийся социальный транспорт.

Судя по документам, отмену 238 маршруток в городе есть чем компенсировать. Вместе с исчезновением транспорта с буквой «К» в городе введут 102 новых социальных маршрута. Кроме того, полусотня автобусов, а также несколько троллейбусов и трамваев изменят свою привычную трассу.

Транспортная реформа отдает приоритет автобусам, где можно воспользоваться льготами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Так, например, в списке отмененных маршруток есть автобус К-95. Едет он от станции метро «Ладожская» до пересечения Гражданского и Суздальского проспектов. А вот в перечне нового транспорта, который планируют ввести, есть маршрут, который явно его заменит. Автобус 295 также будет следовать от «Ладожской» до Суздальского проспекта. К-52 отменят, но вместо него от метро «Проспект Ветеранов» до улицы Бурцева будет ходить автобус под таким же номером 52. А вместо К-16 от метро «Купчино» до «Площади Александра Невского» появится новый автобус 253.

Среди отмененных будут и межрегиональные маршрутки до двух торговых комплексов «МЕГА» в Ленобласти. Их тоже заменят, причем до «МЕГИ Парнас» путь останется примерно таким же (автобус 247 пойдет от Северной площади, а 248 – от метро «Проспект Просвещения»). А вот до «МЕГИ Дыбенко» трасса существенно увеличится. Судя по всему, вместо маршрутки, идущей от метро «Дыбенко», автобус 233 пойдет от остановки «Река Оккервиль», а вместо идущей от «Ломоносовской» – аж с Петергофского шоссе.

238 автобусов с буквой "К" не перестанут работать летом 2022 года в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Среди нового транспорта будут и два троллейбуса: №51 от железнодорожной станции Ручьи до улицы Николая Рубцова и №52 от метро «Старая деревня» до Арцеуловской аллеи. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу перед окончательным его принятием.

Напомним, что транспортная реформа изначально должна была состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии и сложной экономической ситуации ее перенесли на июль 2022 года. Она подразумевает переход общественного транспорта на более удобную и современную систему. Это обновление подвижного состава, точное расписание движения, укороченные интервалы между маршрутами, удобная оплата, а также возможность льготного проезда на всем транспорте.