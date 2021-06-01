Губернатор пообещал «учесть мнение петербуржцев» при отмене маршруток

Большая часть маршруток уйдет с улиц Петербурга в ходе реформы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал прислушаться к горожанам, высказывающим свое мнение о транспортной реформе, в ходе которой с улиц города исчезнут практически все маршрутки.

- Транспортная система — основа жизни мегаполиса. Наша задача — обеспечить бесперебойную работу городского транспорта. Необходимо повышать эффективность пассажирских перевозок. Важно, чтобы общественный транспорт был комфортным, безопасным и экологичным, - приводит слова главы города пресс-служба губернатора. - При планировании транспортной реформы мы должны учитывать мнение петербуржцев.

Это было сказано на совещании в Смольном, где были подведены итоги развития транспортной системы Петербурга за 2020-й год. В частности, были приведены данные по закупкам нового подвижного состава. Так, город получил 56 новых вагонов метро, 349 автобусов, 142 троллейбуса и 13 трамваев. И поставки будут продолжены. Причем упор делается на экологию - все новые автобусы будут работать на газомоторном топливе.