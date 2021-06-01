Корабль под алыми парусами заметили у Петропавловской крепости

До праздника еще почти месяц, но корабль с алыми парусами уже здесь. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шхуну под алыми парусами - признак одноименного праздника, заметили в Петербурге за месяц до масштабного выпускного. Причин, по которым корабль зашел в Неву и встал у Петропавловской крепости, никто не знает, но горожане публикуют фото и видео в соцсетях.

- Алые паруса по дороге на работу. Петропавловская крепость, - написала в своем Инстаграме жительница Петербурга Ольга.

Есть вероятность, что корабль зашел в Неву по случаю Петербургского международного экономического форума ПМЭФ-2021, который состоится с 3 по 6 июня. В его рамках запланированы мероприятия и у Петропавловской крепости.

А что касается праздника «Алые паруса», то он, как и планировалось, состоится 25 июня. Мероприятие пройдет в очном формате, но пустят на него только выпускников.