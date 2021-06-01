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Общество1 июня 2021 18:39

На синей линии метро Петербурга устранили сбой в работе светофора

Движение поездов теперь осуществляется в штатном режиме
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На синей ветке метро Петербурга устранили сбой в движении поездов.

На синей ветке метро Петербурга устранили сбой в движении поездов.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском метрополитене оперативно устранили сбой в работе светофора на синей линии. Напомним, ранее от станции «Парнас» до «Удельной» произошла задержка движения поездов. В вечерний час пик пассажиры вынужденно ждали вагоны дольше обычного. Оказалось, что виной всему неисправный светофор, который почему-то показывал только лишь красный свет машинистам.

- Сейчас неисправность устранили, нормальная работа движения поездов восстанавливается, - сообщили в пресс-службе подземки спустя 35 минут после оповещения о проблеме.