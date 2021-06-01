Дополнительный автобус до «Экспофорума» запустят на время ПМЭФ-21

В Петербурге запустят новый автобус на время ПМЭФ-21. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по транспорту Петербурга сообщил о создании специального дополнительного автобуса, который будет ездить до «Экспофорума» без остановок на время проведения ПМЭФ-21, то есть со 2 по 5 июня. Наименование следующее – №187А. Курсировать автобус будет от станции метро «Московская» до КВЦ и обратно. Новенький маршрут можно увидеть на изображении ниже.

Как будет двигаться новый автобус. Фото: gov.spb.ru/gov/otrasl/c_transport

- Кроме того, с 1 по 5 июня отменяется остановка «Шушарская дорога» на автобусном маршруте №187, - добавляют в пресс-службе комитета.

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