Площадки на ПМЭФ-21 обезопасят от коронавируса «холодным туманом»

На ПМЭФ-21 применят технологию "холодного тумана" для обеззараживания помещений. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На ПМЭФ-21 собираются дезинфицировать площадки с помощью технологии «холодного тумана». По словам губернатора Александра Беглова, ноу-хау придумали именно в Петербурге. Кроме этого в конференц-залах будут антисептики и бесплатные маски. Да даже в самой вентиляции помещений установили фильтры-дезинфекторы.

- Предусмотрено использование одноразовых наушников. Уборка и дезинфекция мест проведения и мест общего пользования будет осуществляться перед началом, между сессиями и в конце мероприятий, - рассказал градоначальник «РИА Новости».

Напомним, экономический форум пройдет в Северной столице со 2 по 5 июня. Смольный рассчитывает подписать на ПМЭФ-21 ряд важнейших соглашений.