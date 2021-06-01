Спасатели эвакуировали из крепости «Орешек» женщину, повредившую ногу

В Ленобласти спасатели эвакуировали из крепости "Орешек" травмированную женщину. Фото: vk.com/acclo

Спасатели эвакуировали туристку из крепости «Орешек» в Ленобласти после того, как она повредил ногу во время экскурсии. Травмированную женщину положили на носилки, затем ее ногу зафиксировали в импровизированной шине. Спасатели доставили туристку на катер, а далее отвезли на берег, где передали пациентку бригаде скорой помощи.

Травмы могут быть даже во время спокойных экскурсий. Фото: vk.com/acclo

- Сегодня в музее крепости «Орешек» женщина повредила ногу. Спасатели ПСО города Шлиссельбург эвакуировали пострадавшую и передали сотрудникам скорой помощи, - коротко сообщается в сообществе аварийно-спасательной службы Ленобласти во «Вконтакте».

О состоянии здоровья пострадавшей информации нет.

К слову, до крепости теперь ходит метеор из Санкт-Петербурга.