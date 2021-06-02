Петербург заплатит 1,28 млрд рублей за подземный переход к «Лахта Центру»

К "Лахта Центру" проложат подземный переход. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дирекция транспортного строительства, подведомственная Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, заключила госконтракт на строительство подземного перехода у «Лахта Центра». Он должен будет связать деловой комплекс с перспективной ж/д станцией «Новая Лахта».

- Первый этап включает в себя строительство перехода на территорию «Лахта Центра», на платформу железнодорожной станции «Новая Лахта», к остановкам общественного транспорта на возводимой улице Южной и к перспективной стации метрополитена «Лахта» – всего 5 лестничных сходов, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме пешеходных лестниц предусмотрены и лифты для маломобильных людей.

Строительство перехода оценивается в 1,28 миллиарда рублей, срок сдачи готового объекта - 15 ноября 2023 года.

Отметим, что на строительство подземного перехода на так называемом «переходе смерти», расположенном в получасе ходьбы от «Лахта Центра», между жилыми кварталами в створе Туристской улицы, денег не нашлось.