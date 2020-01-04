«Переход смерти» на Туристской продолжает забирать жизни, а Смольный не хочет строить безопасный путь под землей

Очередная трагедия произошла в Приморском районе Петербурга за четыре дня до наступления Нового года. 28 декабря 2019-го на «переходе смерти» в створе Туристской улицы электричка сбила 43-летнего мужчину. Прибывшие на место врачи скорой ничем не смогли помочь несчастному. Эта смерть стала уже восьмой по счету за последние три с небольшим года. А еще один человек лишился ноги. Исправить ситуацию мог бы подземный переход и местные жители даже создали петицию, но Смольный, дав было обещание, сейчас строить безопасную дорогу отказывается.

- В настоящее время Правительством Санкт-Петербурга рассматривается инвестиционная инициатива реализации объекта «Проектирование и строительство Туристской ул. от Школьной ул. до Мебельной ул. со строительством путепровода на пересечении с железнодорожной линией Сестрорецкого направления». В составе путепровода будет предусмотрен полноценный пешеходный переход, - говорится в ответе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) на запрос корреспондента «КП-Петербург».

Другими словами, сейчас на столе чиновников лежит вариант строительства автомобильного виадука, который через железнодорожные пути соединит два участка Приморского района. При нем будет и переход. Надземный.

По этому переходу идет огромный поток. Чиновники хотят строить виадук с надземных путем для пешеходов. Фото: Яндекс. Карты

Но тут возникает множество вопросов, на которые пока нет ответа. Во-первых: как втиснуть огромный путепровод в уже сформировавшуюся застройку. Длина аналогичного сооружения на Планерной улице превышает километр, а в сквере между Беговой и Туристской улицы со стороны метро «Беговая» давно стоит торговый центр «Меркурий».

Второй момент: даже если виадук появится, как по нему ходить? Пенсионеры, школьники, мамы с колясками должны будут и в дождь и в снег топать сотни метров, вместо того чтобы за минуту пройти по подземному переходу. В советское время их, к слову, строили во множестве, не ссылаясь на дороговизну.

А особо жителей Приморского района возмущает то, что у расположенного в получасе ходьбы «Лахта Центра» подземный переход будет. И компания и город заботятся о сотрудниках «Газпрома», чья штаб-квартира будет расположена в небоскребе. А что же простые жители Петербурга?

Переход через пути и Приморское шоссе узок, неудобен и просто опасен.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Их, между прочим, под петицией с требованием построить подземный переход на смертельно опасном месте, подписалось уже 274 тысячи человек. И ведь тут ходят не только взрослые. В списке жертв есть и школьница одной из гимназий, расположенных со стороны Мебельной улицы. Каждое утро десятки детей рискуют своим здоровьем и жизнью. А поток горожан к «Беговой» и обратно просто неисчислим.

С этим связана и еще одна странность. Когда несколько лет назад проходила реконструкция Приморского шоссе, предполагалось, что оно станет магистралью бесприрывного движения. И от Ушаковской развязки на выезд из города можно будет промчаться без светофоров. Для этого построили подземный переход у ЦПКиО, сделали надземные переходы напротив ОКея на улице Савушкина и далее на Яхтенной улице (не самые удобные и постоянно замусоренные), но при этом поставили светофор в створе Туристской улицы, который теперь тормозит все движение.

При этом любая поломка светофора критически опасна. 13 ноября, через полчаса после отключения его из-за электроколлапса, здесь был сбит человек. А усугубляет ситуацию то, что после автодороги люди фактически выбегают на железнодорожные пути.

28 декабря 2019 года электричка насмерть сбила мужчину. Фото: vk.com/spb_today

Логично было бы построить здесь подземный, чтобы убрать сразу два опасных места и освободить Приморское шоссе, но чиновники пока тянут.

- Учитывая проект строительства путепровода, до принятия окончательного решения по его созданию, разработка предпроектной документации по подземному переходу будет являться нецелевым использованием бюджетных средств. Кроме этого, согласно Отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге в дальнейшем в данной локации появится станция «Туристская» (после 2025 года - прим.ред.), которая перетянет на себя большую часть пассажиропотока, поэтому людям не придется так часто пользоваться переходом через железную дорогу, - говорится в ответе КРТИ.

Другими словами людям предлагают ждать. Остается надеяться, что за это время больше никто не погибнет.