Фонтан воды до 4 этажа образовался на улице Костюшко

На улице Костюшко прорвало трубу. Фото: vk.com/spb_today

Очередной прорыв произошел в Петербурге. На этот раз не выдержали внутреннего давления коммуникации Московского района. О фонтане кипятка, бьющем в небо, сообщают жители улицы Костюшко.

- На Костюшко 28 бьет фонтан кипятка до 4 этажа, - пишут горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом, по словам жителей района, горячая вода у них отключена из-за гидравлических испытаний. Вероятно они и стали причиной прорыва. На месте ЧП уже работает аварийная бригада.

Напомним, что ранее власти Петербурга потребовали сократить сроки отключения горячей воды и сделать так, чтобы общее время не превышало двух недель, то есть совместить профилактику, подготовку к отопительному сезону и плановый ремонт в один отрезок.

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