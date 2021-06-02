Шесть игроков «Зенита» попали в окончательный состав сборной России на ЕВРО-2020

Сборная России сыграет в Петербурге минимум два матча ЕВРО-2020. Фото: Александр ГЛУЗ

Шесть игроков петербургского «Зенита» вошли в окончательный состав сборной России дл я выступления не чемпионате Европы. Лишним из состава сине-бело-голубых оказался лишь голкипер Андрей Лунев, попадавший в расширенный список.

- Он опытный вратарь, но мы посчитали, что два голкипера — Юрий Дюпин и Антон Шунин — провели сезон ровнее, а Матвея Сафонова рассматриваем на перспективу, - объяснил свой выбор в эфире «МАТЧ ТВ» главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Зато Артем Дзюба не только попал в состав, но и будет капитаном команды. Также в финальный список вошли защитники «Зенита» Вячеслав Караваев и Юрий Жирков, а также полузащитники Далер Кузяев, Магомед Оздоев и Андрей Мостовой.

Напомним, что игры ЕВРО-2020 пройдут с 11 июня по 11 июля. Семь матчей, в том числе два с участием российской сборной, примет Петербург.