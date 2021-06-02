СК раскрыл подробности изнасилования немецкого студента в Петербурге

СК завел дело после нападения на немецкого студента в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Главное следственное управление СК России по Петербургу возбудило два уголовных дела по факту нападения на иностранного студента, гостившего в городе в качестве туриста. 1 июня 20-летний гражданин Германии сообщил в полицию, что его не только ограбили, но еще и изнасиловали. Под подозрением оказался сантехник, которого задержали тем же вечером.

- По версии следствия 31 мая потерпевший вызвал в арендуемую им квартиру, расположенную на Галерной улице, сантехников в связи с засорившейся канализацией. Прибывший по вызову подозреваемый, совместно с соучастником поочередно совершили насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшего, после чего открыто похитили его мобильный телефон, 30 тысяч рублей, а также банковские карты, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Все произошло поздно вечером и в полицию иностранец обратился уже ночью. А около 22:00 1 июня на Будапештской улице был задержан 30-летний петербуржец, подозреваемый в совершении преступления. Его соучастника ищут.

Подельникам грозит до 10 лет лишения свободы.