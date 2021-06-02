Пассажирский автобус снес столб и забор в Шушарах

Еще один столб пал жертвой автобуса. Фото: vk.com/spb_today

Второй за две недели случай столкновения автобуса с фонарным столбом произошел в Петербурге. Но если прошлый раз пассажирская машина вскарабкалась на бетонную опору, то сейчас столб просто снесли. Как о несколько секций стального заборе, ограждающего пешеходную дорожку.

- В Шушарах автобус №34 снес столб, забор и задел силовой кабель, - пишут местные жители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Там же опубликовано и видео последствий инцидента. На ней видно, что хоть автобус и снес несколько конструкций, повреждения у него не слишком серьезные. А вот данных о пострадавших в результате ДТП пока нет. На месте аварии работают инспекторы ГИБДД и ремонтные бригады «Ленсвета».